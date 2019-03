Smog: rientra l'allerta in E-R, stop misure emergenziali

(ANSA) - BOLOGNA, 7 MAR - Rientra l'allerta smog in Emilia-Romagna, in particolare nelle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Le misure d'emergenza, scattate a inizio mese a causa dello sforamento della soglia di legge delle polveri sottili PM10 (50 microgrammi per metro cubo), da domani 8 marzo saranno revocate.



Potranno tornare in circolazione i veicoli diesel Euro 4.



Le condizioni meteorologiche favorevoli alla dispersione degli inquinanti che si sono verificate a partire dal 4 marzo, fa sapere l'Arpae, hanno portato a un progressivo rientro della concentrazione delle polveri entro la soglia di legge in tutto il territorio regionale (condizione che si è verificata il 6 marzo), portando così alla revoca delle misure emergenziali nei comuni in allerta smog.(ANSA).





