Consegne notturne silenziose con i camion ibridi plug-in

La silenziosità di marcia garantita dai veicoli elettrici e ibridi plug-in potrebbe essere sfruttata positivamente nelle grandi città per ottimizzare i sistemi di consegne delle merci.



Scania e McDonald hanno avviato al riguardo un progetto pilota per il rifornimento notturno di sei ristoranti della nota catena di fast food con l'utilizzo di un camion ibrido plug-in che può percorrere sino a 10 km in modalità elettrica pura.



L'iniziativa sviluppata nel quadro del progetto 'Eccentric Stockholm', permette di aggirare il divieto notturno di circolazione dei mezzi pesanti nel centro della città, dovuto alla loro rumorosità, e di spostare le consegne dalle ora di punta del mattino a quelle della notte, con decisi benefici per il traffico diurno. Si tratta di una sperimentazione avviata nell'ambito di un progetto Ue che concentra la propria attività sulla mobilità sostenibile in distretti suburbani e sulla logistica innovativa del trasporto merci in spazi urbani e che vede la partecipazione anche delle municipalità di Madrid, Monaco di Baviera, Ruse e Turku.



Dalla sede di Sodertalje della Casa svedese produttrice di autocarri spiegano: "In questo test viene utilizzato un camion ibrido ricaricabile, alimentato da una combinazione di propulsione elettrica e carburante non fossile (un tipo di biodiesel chiamato HVO), che riduce in maniera drastica le emissioni di particolato e CO2. Il veicolo ibrido plug-in è anche connesso e dotato di tecnologia geofencing, che è in grado di adattarsi alle condizioni di guida richieste in un'area predeterminata. Queste zone virtuali del traffico possono determinare quale motore verrà utilizzato dal veicolo (elettrico o endotermico) e adattare la velocità ai limiti effettivi, offrendo ottime opportunità per ridurre le emissioni, i rumori e diminuire altre distrazioni che sono presenti nei centri cittadini".



Il consorzio impegnato nel progetto studierà quanto può essere vantaggioso per la qualità dell'ambiente effettuare le consegne di merci di notte ed evitare di avere veicoli pesanti che circolano di giorno nel traffico, contribuendo ad aumentarlo. Grazie, poi, all'installazione di colonnine di ricarica nei pressi dei ristoranti della catena americana, le batterie dei camion potranno essere rifornite durante le operazioni di cario/scarico, per essere nuovamente pronte a fornire energia per fsr marciare il veicolo silenziosamente in elettrico verso la destinazione cittadina successiva. Una soluzione che, sfruttando le tariffe notturne, permette anche rifornimenti a basso costo.



Sulle tratte più lunghe, quelle che separano il magazzino di partenza dal centro cittadino, i camion plug-in possono comunque procedere in modalità ibrida, con benefici sui consumi ed emissioni. Utilizzando biodiesel HVO, spiegano dalla Scania, si può "raggiungere una riduzione delle emissioni del 90%. Poi, grazie a Scania Zone, l'autocarro passa automaticamente alla modalità di alimentazione completamente elettrica, silenziosa a emissioni zero, quando entra nelle zone urbane sensibili dal punto di vista ambientale".