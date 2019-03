In Trentino Alto Adige ecobonus auto elettriche fino a 12.000 euro

TRENTO - "In Trentino Alto Adige gli ecobonus per l'acquisto di un'auto elettrica, entrati in vigore il 1 marzo, possono arrivare fino a 12.000 euro. Agli incentivi previsti dal Governo con la manovra, pari a 6.000 euro nel caso della rottamazione, è possibile aggiungere infatti i contributi della Provincia".

Lo affermano il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Riccardo Fraccaro, e il sottosegretario ai Trasporti Michele Dell'Orco, che parlano di "investimento sul futuro ambientale del nostro territorio".

"È la dimostrazione che le politiche messe in campo da questo Governo funzionano e portano benefici per il Paese e sui territori. Agli incentivi massimo di 6000 euro nel caso di acquisto di auto con emissioni comprese tra 0-20 g/km di Co2 e contestuale rottamazione, sarà possibile sommare il contributo provinciale ottenendo così un supersconto per l'acquisto di e-car", precisano Fraccaro e Dell'Orco.

"Molte delle nostre città sono vittime dell'inquinamento ed è quindi necessaria una rivoluzione della mobilità che tuteli la salute dei cittadini e salvaguardare il futuro del pianeta. L'ecobonus rappresenta una vera e propria svolta che - concludono Fraccaro e Dell'Orco - consentirà di rinnovare i parchi auto presenti sulle nostre strade e aiutare i cittadini nell'acquisto di mezzi con consumi ridotti e basse emissioni".