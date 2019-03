Techrules vicina a produzione di auto elettriche con turbina

La cinese Techrules sarebbe vicina ad avviare la produzione delle sue auto elettriche ricaricabili anche tramite un generatore di corrente a turbina, montato a bordo, alimentabile con vari tipi di carburante. A confermarlo in una nota è la stessa Casa asiatica che chiarisce di essere "prossima alla finalizzazione delle procedure produttive dell'innovativa tecnologia proprietaria TREV - Turbine Recharging Electric Vehicle" e di aver intensificato "le trattative con diverse municipalità per la localizzazione in Cina del più grande impianto produttivo di micro-turbine al mondo". Nell'occasione, dal Centro ricerca e sviluppo di Pechino, hanno dichiarato di aver sviluppato "una turbina più piccola da 15 kW, per espandere il proprio business includendo lo sviluppo di utilitarie", da affiancare alla produzione della supercar Ren, disegnata da Fabrizio Giugiaro e presentata nelle ultime due edizioni del Salone di Ginevra.

La TREV è una tecnologia propulsiva ibrida seriale protetta da brevetto che comprende un generatore-turbina alimentabile da carburante di vario tipo (benzina, gasolio, kerosene, etanolo, biogas, biocombustibili), un pacco batterie 'leggero' e un motore elettrico che l'azienda punta a fornire ai Costruttori di autoveicoli, in vista di una successiva produzione diretta di modelli con il proprio marchio.

Riguardo alle possibili sue applicazioni, William Jin, amministratore delegato di Techrules, chiarisce: "Dopo aver mostrato la supercar Ren a doppia turbina da 80 kW al Motor Show di Ginevra 2017 e 2018 siamo stati oggetto di grande interesse da parte di costruttori di tutto il mondo, convinti di poter trarre beneficio da questo sistema capace di estendere in maniera eccezionale l'autonomia di automobili e veicoli commerciali. È sull'onda di questo entusiasmo che abbiamo deciso di rivedere la nostra strategia e di includere lo sviluppo di una versione da 15 kW della turbina, più abbordabile per costi e dimensioni, e dunque più adatta a veicoli passeggeri e commerciali. Questo ci consente di commercializzare il sistema TREV più velocemente e averlo pronto per la produzione di massa dalla fine del 2019".