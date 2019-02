Nissan, al via servizio di e-van sharing a Firenze

Dopo il via libera a Roma, arriva anche a Firenze il progetto di e-Van Sharing elettrico di Nissan Italia per migliorare il sistema di trasporto e di consegna merci nel centro storico della città (disponibile 24 ore al giorno per 7 giorni la settimana).

Il servizio, realizzato in collaborazione con la concessionaria Toscandia di Firenze, è rivolto a piccoli imprenditori, liberi professionisti e cittadini, e consente di affittare il veicolo commerciale 100% elettrico e-NV200 per il periodo necessario al trasporto e alla consegna delle merci nella Zona a Traffico Limitato del capoluogo toscano.

Il veicolo commerciale 100% elettrico in condivisione è prenotabile tutti i giorni, senza limitazione di orario, effettuando la registrazione su un apposito sito e utilizzando poi l'app dedicataGlideche permette di utilizzare il veicolo e pagare al termine del noleggio.

Nissane-NV200 nasce dalla combinazione tra il Nissan NV200 e la tecnologia 100% elettrica del modello Leaf, l'auto elettrica più venduta a livello globale dal lancio nel 2010, anche in Europa e in Italia nel 2018. Il van dispone di una capacità di carico utile, pari a 4,2 metri cubici, consentendo ai clienti di trasportare 2 europallet o un carico di un peso fino a 742 kg.