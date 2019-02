Accordo Landi Renzo-Ford India per la nuova Aspire a metano

Landi Renzo, società di Cavriago (Reggio Emilia) leader mondiale nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione a gpl e metano per autotrazione, ha siglato assieme a Krishna Landi Renzo - la joint venture indiana del Gruppo - un contratto di collaborazione in esclusiva con Ford India per la produzione e installazione delle sue soluzioni per la versione a gas metano della nuova Ford Aspire. Circa duemila all'anno le vetture oggetto del contratto di fornitura, per una durata di circa 5 anni, con servizi di assistenza post-vendita sul territorio.

L'india è uno dei principali Paesi attivi nella gas mobility, con un parco circolante attuale alimentato a metano di circa 3,3 milioni e conta un'infrastruttura di 1400 stazioni di rifornimento gas, con stime di crescita molto importanti nei prossimi anni, che potrebbero arrivare a 5.000 entro il 2025.

"Dopo l'accordo con Uber in Brasile - commenta Cristiano Musi, ad di Landi Renzo - prosegue lo sviluppo commerciale internazionale del Gruppo che, pur mantenendo solide radici in Italia, ha saputo posizionarsi nel tempo come market leader nei principali Paesi in cui la gas mobility ha acquisito un ruolo sempre più rilevante". Landi Renzo ha una presenza diretta in India dal 2012, sia nel canale After Market che in quello OEM, lavorando per player come Maruti, Mahindra, Tata e Ford.(ANSA).