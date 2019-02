Seat Minimò, soluzione elettrica e comoda per micromobilità

BARCELLONA - Non solo auto per la famiglia, soluzioni 'eco' (come le versioni a metano o le imminenti vetture 100% elettriche) e modelli sportivi, come quelli del brand Cupra. Seat debutta, con un modello presentato a sorpresa al Mobile World Congress che si tiene in questi giorni a Barcellona, nella micromobilità. L'innovativo quadriciclo Minimo è stato sviluppato per poter affrontare al meglio le sfide della guida e degli spostamenti in città entro i 10 km, per superare il divieto di ingresso nei centri urbani per alcuni veicoli in base alle normative più rigide sulle emissioni, ma risolvere anche l'affaticamento causato da ingorghi o lo stress legato alla mancanza di parcheggi.



''I clienti hanno cambiato il loro punto di vista sul trasporto personale - ha detto oggi durante il reveal al MWC Luca de Meo, presidente di Seat - e l'industria automobilistica si sta adattando a questa nuova situazione. La risposta di Seat a queste sfide è Minimo, una visione del nostro primo prodotto progettato per un obiettivo specifico. Coniuga le tecnologie per la guida autonoma e sistemi di propulsione elettrica; è il futuro della mobilità urbana''. Il presidente di Seat ha anche anticipato che l'azienda spagnola è stata scelta dal Gruppo Volkswagen ''per guidare il settore della micromobilità'' e che a questo scopo ''verrà aperta entro il prossimo anno una nuova azienda nella città di Barcellona, dedicata allo sviluppo di software'' in cui lavoreranno 100 persone e per cui è già aperta la ricerca di esperti e ''menti creative''.



Minimo è stato progettato per essere agile e facilitare così gli spostamenti in aree urbane, ma allo stesso tempo ha l'abitacolo chiuso ed è pratico, cosa che aumenta la sicurezza e il confort.



Il propulsore esclusivamente elettrico a emissioni zero garantisce l'ingresso anche nei centri urbani dove sono in vigore le più severe normative sulle emissioni. A ciò si aggiunge la possibilità di effettuare la sostituzione rapida dei pacchi batteria in modo da restituire al veicolo tutta l'energia in modo rapido ed efficiente, riducendo sensibilmente il tempo di ricarica per i clienti privati e i costi operativi per le società di carsharing elettrico urbano.



Lunga 2,5 e larga 1,24 metri, questa concept car è sufficientemente compatta per districarsi anche nel traffico più congestionato ed entrare nei parcheggi più angusti. Grazie alle dimensioni compatte, l'impronta a terra del veicolo è di soli 3,1 metri quadri, molto inferiore rispetto a quella di una normale city car (circa 7,2 metri quadri). Inoltre, diversamente da altri veicoli urbani, questo è molto comodo e divertente da guidare, grazie alle grandi ruote scoperte da 17 pollici, alla posizione di seduta rialzata, simile a quella dei suv, e al notevole spazio a disposizione del passeggero, ed è in grado di destreggiarsi per le vie cittadine come nessun altro veicolo in circolazione. Dotata di un abitacolo chiuso, Minimò ha due porte, asimmetriche e incernierate, che si possono aprire anche negli spazi più ristretti. Quella lato guidatore, più piccola, lascia lo spazio ad ampi vetri che migliorano la visuale dei passeggeri, mentre la porta destra, più grande, facilita il salire e scendere dal veicolo.



Soddisfare le esigenze della società urbana significa rendere le persone libere di spostarsi senza limitazioni. Il pacco batteria ad alta densità energetica del Minimo assicura ai clienti un'autonomia di oltre 100 km prima che sia necessaria la ricarica. La batteria è alloggiata all'interno di un telaio accessibile sotto il pianale del veicolo, ed è possibile sostituirla in pochi secondi e in tutta semplicità rimpiazzandola - ad esempio nella sede del car sharing - con una batteria già carica, in modo che il veicolo possa rimettersi in marcia molto più rapidamente.