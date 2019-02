Al via Giro Italia in elettrico con auto

La società di noleggio a lungo termine LeasePlan ha organizzato con Volkswagen e Repower un Giro d'Italia in elettrico: non una gara ciclistica ma un viaggio per dimostrare che la mobilità a emissioni zero è già possibile e conveniente, anche e soprattutto per le aziende. Per questo il viaggio - a bordo di auto elettriche - si svolgerà sulle due direttive più frequentate nei viaggi d'affari: la Roma Milano e la Torino Venezia. La partenza di questo tour promozionale sarà da Roma il 23 febbraio, con tappe al ristorante Casa Vissani, in provincia di Terni, a Firenze, Modena, Milano, Torino, Sirmione e Venezia.

Un modo concreto per dimostrare i vantaggi delle auto elettriche (e anche del noleggio a lungo termine), in considerazione del fatto che il costo per 100 km di percorso è di quattro euro anziché 12,5 come avverrebbe con la benzina, non si creano emissioni, si può entrare nei centri storici senza problemi. E inoltre si possono trovare colonnine di ricarica senza difficoltà. Anche perché, se ora le colonnine pubbliche sono 2750, il prossimo anno saranno settemila per poi arrivare a 14 mila nel 2022.

E se lo svantaggio dell'auto elettrica è che il costo è ancora superiore ai mezzi con i combustibili tradizionali, si può risolvere 'il problema' scegliendo il noleggio a lungo termine, pagando un canone mensile. Stesso discorso per i momenti in cui si ha bisogno di un mezzo diverso. "In occasione di un viaggio a lunga percorrenza o una escursione in strade di montagna o altre particolari esigenze, LeasePlan - spiegano dall'azienda - è capace sempre di garantire la mobilità proponendo eventualmente una sostituzione di vettura per quei giorni all'anno nei quali la vettura elettrica non ha le performance sufficienti in termini di autonomia". Entro il 2021 la società di noleggio doterà tutti i dipendenti di mezzi elettrici e ha l'obiettivo di avere una intera flotta a emissioni zero entro il 2020.