Tour Tesla in Italia sino a maggio per far guidare Model 3

E' partito da Milano, Bologna, Padova e Peschiera Borromeo, comune della cintura meneghina, il Tesla Tour Italia 2019, evento itinerante che ha lo scopo di far provare agli automobilisti del Belpaese le auto elettriche del costruttore americano, a cominciare dall'attesissima Model 3. La nuova berlina EV a Stelle e strisce, con 560 km di autonomia per ciclo di ricarica, potrà essere provata per alcune settimane nelle prime città in cui è stata avviata la manifestazione. Dal 25 febbraio partiranno gli eventi programmati a Roma e Dolegna del Collio (Gorizia), il 27 sarà la volta di Firenze. Già ordinabile da gennaio, in consegna in Italia dalla scorsa settimana, la Model 3 al momento viene offerta in due configurazioni, entrambe con doppio motore e trazione integrale AWD. Si tratta della Long Range AWD da 455 Cv (60.580 euro), incentivabile dal primo marzo con gli ecobonus statali (4.000 euro di riduzione sul prezzo di listino che salgono a 6.000 euro in caso di rottamazione), e della AWD Performance da 487 Cv (71.680 euro), che vanta prestazioni più sportive. Il Tour che spazierà da Bari a Courmayeur, si concluderà il 24 maggio con un evento a Genova: al momento sono previste 25 tappe lungo lo Stivale, anche in contemporanea, della durata variabile da un giorno ad alcune settimane. L'elenco completo delle località è indicato sul sito della Tesla, dove è possibile compilare la scheda di adesione e prenotazione necessaria per poter provare le vetture della gamma, comprese quindi la Model S e la Model X.