Moto: l'elettrica Tacita T-Rally percorre 120mila km

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Una moto elettrica Tacita T-Race Rally ha percorso 120chilometri in condizioni d'uso reali superando, al termine della prova, tutti i test sulla componentistica. Lo rende noto la Casa torinese, che spiega come il percorso sia stato realizzato dal 2014 ad oggi.



"E' il risultato - si legge in una nota - del giusto equilibrio tra motore elettrico, controller e batterie. Abbiamo viaggiato lungo la strada e in fuoristrada con la T-Rally, per raccogliere dati e perfezionare tutti i dettagli della moto.



Dopo aver controllato ogni componente alla fine dei test - si legge ancora - il motore elettrico, il telaio, la frizione e le batterie erano in perfette condizioni. Lo stesso vale per i componenti del cambio, appositamente studiato per questo tipo di moto". Tacita è stata fondata a Torino, da Pierpaolo Rigo e Dina Ollino con l'obiettivo di costruire la 'perfetta moto da corsa elettrica'; il primo prodotto dell'azienda è stato il T-Race Rally. Nel 2012 è stata la prima moto al mondo al 100% elettrica a correre un "Cross Country Rally" nel deserto di Merzouga, in Marocco, in Africa. Da allora, lo sforzo di Tacita si è concentrato sulla ricerca, l'ingegneria e il design. Oggi i risultati sono la famiglia Off Road "T-Race" e la nuova Street "T-Cruise", interamente realizzato a mano.(ANSA).





