Torino, uno scooter elettrico in dotazione ai vigili urbani

(ANSA) - TORINO, 21 FEB - I vigili urbani di Torino possono contare, in particolare per i servizi nelle aree verdi e pedonali, su uno scooter elettrico messo a disposizione in comodato d'uso gratuito da MiMoto. Il mezzo è stato consegnato oggi alla polizia municipale. "Il servizio di scooter sharing elettrico è uno strumento importante - sottolinea la sindaca Chiara Appendino - che unisce diverse sfide, mobilità sostenibile, nuove tecnologie, condivisione dei mezzi di trasporto, riduzione dell'occupazione dello spazio pubblico da parte di mezzi privati, collaborazione sul tema della sicurezza. Quello di oggi è un passo in questa direzione".



Da settembre i 150 veicoli MiMoto hanno percorso 215mila chilometri sotto la Mole. La flotta, annuncia Vittorio Muratore, cofondatore della start up, "arriverà a 400 scooter in primavera. Aumenteremo anche l'area cittadina in cui trovarli".



Al momento sono circa 20 mila i torinesi che utilizzano gli scooter MiMoto alimentati con energia 100% green e made in Italy fornita da Iren. (ANSA).