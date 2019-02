Smog: allerta arancio a Torino,stop Euro4 diesel fino lunedì

(ANSA) - TORINO, 21 FEB - Prosegue fino a lunedì 25 febbraio l'applicazione a Torino del primo livello emergenziale - il cosiddetto livello arancio - delle misure antismog concordate tra Regioni e grandi Città del Nord Italia. Fermi in garage dalle 8 alle 19 i diesel Euro4, con orario ridotto (8,30-14, 16-19) per i mezzi commerciali.



In vigore anche le misure a carattere permanente, con il blocco totale degli Euro0 di qualsiasi tipo (0-24, sette giorni su sette) e parziale dei diesel Euro1, 2 e 3 dalle ore 8 alle ore 19 - dalle ore 8.30 alle ore 14 e dalle ore 16 alle ore 19 per i veicoli commerciali - dal lunedì al venerdì.



(ANSA).





