Peugeot, la via per elettrico si chiama Motion & e-Motion

Il passaggio all'elettrificazione di tutti i modelli Peugeot, a partire dal 2019 sarà segnato da una nuova firma istituzionale 'Motion & e-Motion'. L'elettrificazione del brand è rappresentata anche dall'iconico Leone che sarà elettrificato in occasione del prossimo Salone dell'Auto di Ginevra.



Introdotta nel 2010 per festeggiare i 200 anni del marchio, la firma 'Motion & e-Motion' porta avanti la filosofia della casa del leone per la quale 'l'emozione sarà sempre al centro dell'esperienza automobilistica'.



La comparsa di una 'e' elettrica dai riflessi dicroici verdi e blu simboleggia il posizionamento del Marchio sulle grandi sfide della transizione energetica. Motion & e-Motion ha già firmato le campagne di comunicazione del Peugeot e-Legend Concept e della tecnologia PHEV (plug-in hybrid electric vehicle) che sarà adottata a fine anno sulle Peugeot 3008, 508 e 508 SW. A partire dal Salone di Ginevra 2019, questa nuova firma istituzionale sarà adottata in tutti i Paesi e in ogni tipo di comunicazione del marchio: affissioni, stampa, saloni, punti vendita e packshot per tutte le campagne TV e video.



Il Leone, iconico ambasciatore di Peugeot, si evolve per accompagnare questa nuova fase del brand. Progettato dai designer del Peugeot Design Lab per festeggiare i 160 anni del brand, simboleggiandone la fierezza, la forza e l'eccellenza del marchio, era stato presentato sullo stand allo scorso Salone dell'Auto di Ginevra, nel 2018. Al Salone di Ginevra del 2019, il Leone si anima di giochi di luce dicroici verdi e blu e di riflessi sulle sue superfici fluide e scolpite.