In Uk Mitsubishi lancia commerciale su base Outlander Phev

Consegne ''green'', all'occorrenza in zone aperte al traffico solo ai veicoli a zero emissioni, e nessun rischio di rimanere fermi con le batterie scariche a metà percorso per problemi di batteria sono gli atout della variante commerciale della Mitsubishi Outlander ibrida Phev, in vendita da alcuni giorni in Inghilterra.



Realizzata dalla Casa dei Tre diamanti espressamente per il mercato britannico, è omologata per una portata utile di 510 kg, ed è dotata di vano di carico separato dalla parte anteriore, tramite griglie in ferro. La Phev Van mantiene le principali caratteristiche tecniche e dinamiche del modello autovettura da cui è stata sviluppata.



Dotata di trazione 4x4 e cambio automatico, può percorrere in modalità elettrica pura sino a 45 km (secondo il ciclo misto NEDC). Il suo motore a benzina di 2,4 litri da 135 Cv emette in media 40 g/km di CO2, un valore che si traduce positivamente per aziende, professionisti e artigiani, in termine di immagine, politiche ambientali certificate, contenimento dei costi e agevolazioni fiscali.



In particolare, la "Plug-In Van Grant", prevede incentivi statali per la riduzione del prezzo del veicolo di 7.900 sterline, pari a 9.094 euro, una somma che ne abbassa il listino a 25.113 sterline più Iva, pari 28.909 euro più Iva.



Sviluppata partendo dal modello Outlander Phev Juro 4wd, la variante commerciale ha un vano che misura 1.650 mm di lunghezza, 1.000 mm di larghezza minima (misurata fra gli archi passaruota) e 800 mm di altezza. La sua dotazione di serie comprende cerchi in lega da 18'', parabrezza e poltrone riscaldabili, telecamera posteriore di parcheggio, sistema di infotainment con Bluetooth, radio digitale, Apple Car Play e Android Auto.