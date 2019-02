Free2Move, servizio si arricchisce per veicoli elettrificati

Free2Move Services si arricchisce di prestazioni dedicate ai veicoli elettrificati. L'applicazione dedicata alle vetture di Groupe Psa che permette, con una sola fattura mensile, di pagare il parcheggio (in strada o nei parking chiusi), di prenotare il parcheggio nelle stazioni e negli aeroporti, di disporre di un servizio con conducente e di pagare facilmente i pedaggi grazie al badge appositamente fornito, arricchisce la sua offerta.



Adesso con il Charging Pass è possibile localizzare e utilizzare le stazioni di ricarica compatibili con il proprio veicolo. Oltre a una cartografia completa, viene effettuata una preselezione delle stazioni di ricarica in base alla distanza, la velocità e il prezzo della ricarica. Una volta selezionato la stazione di ricarica, l'applicazione può guidare l'utilizzatore fino all'indirizzo in cui si trova questa stazione, direttamente dallo schermo della vettura o dello smartphone. Complementare al Charging Pass, il Trip Planner propone al conducente il tragitto migliore partendo dall'analisi dell'autonomia residua del veicolo e dal suo utilizzo (velocità, climatizzazione). L'utilizzatore può così preparare il proprio itinerario, lasciarsi guidare ed essere certo di passare per i punti di ricarica elettrica quando è necessario. Il Trip Planner rassicura il conducente perché gli permette di scegliere l'itinerario ottimale con i punti di ricarica pertinenti e di stimare la durata del suo viaggio, compreso il tempo di ricarica.



Questi nuovi servizi dedicati saranno disponibili dal lancio dei nuovi modelli di vetture elettrificate di Groupe PSA nel corso del 2019.