Taxi Torino rilancia progetto auto elettriche

Taxi Torino punta sulle auto elettriche. Un progetto - spiegano i tassisti - che era stato lanciato, per la prima volta, nel 1945 con una delibera della Giunta Popolare che accoglieva una proposta per "istruire un servizio di taxi elettrici che può costituire un completamento al servizio di taxi e benzina".

Taxi Torino, con una flotta di 1.400 veicoli (oltre il 30% ibridi) rilancia questo progetto grazie alla partnership con evway, che garantirà il "pieno di corrente" gratis per un anno ai tassisti che sceglieranno un'auto elettrica. La startup milanese gestisce infatti 20 colonnine di ricarica tra Torino e provincia e permette il rifornimento in oltre 4.000 punti in Italia e circa 65.000 in Europa. "Vogliamo caratterizzare sempre di più il nostro servizio nel segno della sostenibilità" spiega Angelo Sabia, nel consiglio direttivo Taxi Torino e primo "tassista 100% elettrico" torinese. "Per ora siamo in pochi ma, anche grazie all'aiuto di evway, la pattuglia di auto verdi crescerà velocemente".