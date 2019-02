A La Spezia 31 colonnine per ricarica auto elettriche

Arrivano 31 colonnine per ricaricare le auto elettriche. Saranno installate in centro città con l'obiettivo di rendere La Spezia sempre più ecosostenibile incentivando l'utilizzo dei mezzi elettrici. Il progetto è frutto di un accordo tra Comune, Enel, Iren e Be Charge. Le prime 16 colonnine saranno pronte già in estate. Si tratta di una nuova tappa, ha spiegato il sindaco Pierluigi Peracchini, nella conversione della città in "Smart city", tramite la riduzione delle emissioni in ambiente e l'investimento sulla mobilità elettrica. "In 18 mesi abbiamo ottenuto risultati tangibili: abbiamo aumentato la raccolta differenziata di oltre il 15% arrivando al 75.3%, con una riduzione del 14% sulla bolletta. Lo stesso percorso lo faremo sulla mobilità: il futuro della mobilità è l'elettrico, per questo con l'installazione di punti di ricarica incentiveremo l'acquisto di questi tipi di veicoli e proietteremo la città nel futuro".