Nissan, Leaf e+ 3.ZERO raggiunge la soglia dei 3mila pre-ordini

Ad un mese dalla presentazione al Ces di Las Vegas, Nissan Leaf e+ 3.ZERO Limited Edition, con batteria da 62 kWh, raggiunge i 3.000 pre-ordini.



La Norvegia, dove nel 2018 Leaf è stata l'auto più venduta nel Paese, è il mercato leader con circa la metà dei 3.000 pre-ordini.



In Italia Nissan Leaf e+ 3.ZERO Limited Edition ha raggiunto oltre 150 pre-ordini triplicando il risultato registrato ad un mese dal lancio dalla precedente generazione Leaf 2.ZERO.



Nissan Leaf e+ 3.ZERO Limited Edition ha una potenza di 160 kW (217 CV) e un'autonomia nel ciclo combinato WLTP di 385 km con una singola ricarica.



Inoltre al Ces di Las Vegas è stata presentata anche Nissan Leaf 3.ZERO, già ordinabile, con batteria da 40 kWh rinnovata con un sistema di infotainment con schermo da 8'' dotato di ulteriori servizi di connettività, nuovi colori della carrozzeria e combinazioni bicolore.



Insieme a una ricca dotazione di serie e al nuovo sistema di infotainment NissanConnect, i nuovi modelli Leaf 3.ZERO includono le tecnologie Nissan Intelligent Driving, come l'e-Pedal e il ProPILOT.



L'e-Pedal, che permette di partire, accelerare, rallentare e fermarsi usando solo il pedale dell'acceleratore,offre una sensazione di guida nuova, con una marcia fluida e massimo controllo.



Il ProPILOT è una tecnologia avanzata di assistenza alla guida che entra in funzione in autostrada all'interno della singola corsia. Il sistema 'hands-on,eyes-on' (mani sul volante,occhi sulla strada)consente all'auto di fermarsi, ripartire e rimanere al centro della carreggiata in caso di marcia a velocità sostenuta o con gestione del traffico. La tecnologia riduce lo stress di guida, garantendo una maggiore sicurezza al volante.