Ibrid car sharing Yuko a Venezia abbatte emissioni CO2

A otto mesi dal lancio, il car sharing Yuko with Toyota, il primo servizio di car sharing Full Hybrid Electric in Italia, ha raggiunto a Venezia quota 2.500 iscritti, che dal primo giugno 2018 hanno effettuato oltre 4.900 noleggi per un totale di circa 143.000 km, percorsi per oltre il 47% del tempo a zero emissioni. Grazie alla tecnologia Full Hybrid Electric di Toyota sono state quindi risparmiate circa 6 tonnellate di Co2, contribuendo a ridurre in modo drastico le emissioni di inquinanti nella città di Venezia.

"Yuko with Toyota - commenta l'assessore comunale alla Mobilità Renato Boraso - è la dimostrazione che, sfruttando la tecnologia e le innovazioni, si può migliorare non sola la vita di chi vive in città, ma anche contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e dell'aria che respiriamo. Per questo siamo davvero onorati di poter contare su questa collaborazione: Venezia ha scelto Toyota, e Toyota ha scelto Venezia. Un’azienda leader mondiale in questo particolare settore con la quale abbiamo intenzione di continuare a lavorare fianco a fianco non solo per questo innovativo servizio, ma anche per altre iniziative per far fare a Venezia un ulteriore salto tecnologico verso il futuro”.

“I dati che abbiamo raccolto dopo questo primo bilancio – commenta Andrea Saccone, Responsabile Relazioni Esterne di Toyota – ci dimostra che la scommessa fatta lo scorso anno con il Sindaco Luigi Brugnaro ha dato ottimi risultati. I 143.000 chilometri dimostrano come un servizio appena nato è riuscito ad entrare immediatamente nell’interesse di tutti quei clienti attivi, circa 1.100, che hanno effettuato almeno un noleggio dall’attivazione del servizio, registrando una percorrenza media per singolo noleggio di circa 29 Km ed un tempo di utilizzo di circa 2ore e 30 minuti. Grazie alle caratteristiche della flotta di YUKÕ, composta quasi interamente da veicoli Toyota Full Hybrid Electric, – continua Andrea Saccone - il Comune di Venezia e tutti i cittadini che usufruiscono del servizio, hanno potuto contribuire in maniera significativa alla riduzione delle emissioni in atmosfera di CO2. Sono infatti ben 6 le tonnellate di CO2 risparmiate rispetto all’utilizzo di un veicolo convenzionale (1), dall’attivazione del servizio ad oggi.​ Ma i benefici per l’ambiente vanno ben oltre la sola emissione di gas climalteranti e riguardano anche le emissioni d’inquinanti nocivi per la salute. E’ di assoluto rilievo sottolineare che la tecnologia Full Hybrid Electric di Toyota è in grado di ridurre le emissioni di Ossidi di azoto (NOx) di oltre il 92% per Yaris Hybrid e del 96% per Prius Plug-in, rispetto ai limiti oggi indicati dalla normativa prevista per l’omologazione (2). Questo a riprova della efficacia di questa soluzione tecnologica per garantire una mobilità sostenibile”.