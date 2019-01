Mit: norma Ztl verrà cambiata, accesso solo elettriche

Rimane ferma intenzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti modificare la norma della legge di Bilancio 2019 sull'accesso alle Zone a traffico limitato delle città, per far sì che il transito sia riferito alle sole vetture elettriche e non anche a quelle ibride. Lo si legge in una nota del Dicastero.

I tecnici del Mit - prosegue la nota - hanno già approntato la modifica normativa necessaria che, per motivi puramente tecnici, non è potuta entrare nel decreto Semplificazioni. Il ritocco sarà comunque inserito nel primo provvedimento utile. Si ribadisce con forza, ad ogni modo, che la misura non consente in ogni caso l'accesso di mezzi di locomozione a due o quattro ruote nelle aree pedonali dove, come stabilito dall'articolo 3 del Codice della Strada, è interdetto l'accesso a qualsiasi mezzo a motore che non sia di soccorso o per il trasporto di persone disabili.