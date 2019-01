In Germania incentivi ambientali arrivano fino a 15mila euro

Davvero allettante il programma di incentivi varato in Germania da Volkswagen per aggiungere un secondo contributo a quanto fissato dal Governo con il cosiddetto 'aiuto ambientale' e valido per la rottamazione dei auto diesel da Euro 1 a Euro 4. Fino al prossimo 30 aprile la Casa di Wolfsburg aggiungerà alla valutazione dell'usato Euro 4 ed Euro 5 - quale che sia il tipo di alimentazione - in caso di acquisto di modelli nuovi o usati semi-nuovi.



Per l'acquisto in Germania di una Up! o e-Up! nuova la supervalutazione sarà di 500 euro, che potrà essere sommata ai 1.500 euro dell'aiuto ambientale (quindi se la vettura in permuta è diesel da Euro 1 a Euro 4). Queste cifre salgono rispettivamente a 1.500 più 2.500 euro per la Polo e a 2.000 e 3.000 euro per la T-Roc. Lo scatto successivo degli incentivi Vw in Germania prevede un contributo di 3.000 euro per Tiguan e Tiguan Allspace a cui aggiungere 4.000 euro dell'aiuto governativo se si rottama una diesel Euro 1 - Euro 4.



Per Golf, e-Golf, Golf Sportsvan, Golf Variant e Tiguan le cifre salgono ancora: rispettivamente 4.000 e 5.000 euro mentre per i modelli top di gamma Passat, Arteon, Sharan e Touareg Volkswagen eroga 7.000 euro di incentivo, da sommare agli 8.000 dell'aiuto ambientale, per un totale di ben 15mila euro.



Da notare che per l'acquisto di esemplari già immatricolati delle gamme Golf, e-Golf, Golf Sportsvan, Golf Variant, Touran e Passat il contributo del Governo è pari al 75% di quello previsto per le auto nuove, valore che scende al 50% per le altre Volkswagen.



La Casa di Wolfsburg, per sostenere il processo di sostituzione dei vecchi diesel circolanti con quelli di ultima generazione Euro 6d Temp a basse emissioni ha prolungato al 30 giugno di quest'anno la cosiddetta Deutschland Garantie (varata nell'aprile 2018) che prevede la possibilità di sostituzione non onerosa della propria Volkswagen a gasolio entro i 3 anni dall'acquisto se la città o l'area di residenza dovessero stabilire severe limitazioni alla circolazione dei veicoli con motore diesel.