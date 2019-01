Vw,con nuovi limiti CO2 prezzo auto 'aumenterà notevolmente'

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Incrementi notevoli per i prezzi delle auto, e in percentuale maggiori per le vetture di piccola cilindrata: sarà questo - secondo il gruppo Volkswagen - l'effetto dei nuovi standard di emissioni della CO2 dei veicoli in discussione da parte dell'Unione Europea, che le vuole ridurre del 37,5% in dieci anni. "I più alti costi dei materiali necessari a soddisfare i requisiti delle nuove normative - sottolinea Volkswagen, secondo quanto riferisce Automotive News Europe - aumenteranno notevolmente i prezzi delle auto nel medio termine. Proporzionalmente le auto più economiche vedranno i maggiori aumenti, per i più stringenti requisiti di sicurezza".



"Volkswagen sta cercando di fronteggiare l'aumento dei costi - ha dichiarato il direttore vendite del Gruppo, Christian Dahlheim in una conferenza stampa. Tuttavia, è chiaro che non sarà possibile completamente compensare i maggiori costi dei materiali". In un momento non positivo per le Case automobilistiche, sottolinea Automotive News Europe, rimane ancora distante 'anni' la 'ricompensa' degli investimenti per l'elettrico, visti i dati di vendita ancora esigui: nel 2018 Volkswagen ha venduto 100-000 veicoli plug-in e 100% elettrici, meno dell'1% del totale. (ANSA).