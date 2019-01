NEW YORK - Volkswagen produrra' auto elettriche negli Stati Uniti a Chattanooga, in Tennessee, dove investira' 800 milioni di dollari. L'investimento si tradurra' nella creazione di 1.000 posti di lavoro. ''La produzione di auto elettriche a Chattanooga e' centrale nella nostra strategia di crescita in nord America'' afferma Herbert Diess, l'amministratore delegato di Volkswagen in una nota.