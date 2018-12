Auto, in Emilia-Romagna altri tre anni di ecobonus

Altri tre anni di contributi per gli emiliano-romagnoli che acquisteranno nel 2019 un'auto a alimentazione ibrida, a basso impatto ambientale e a ridotto consumo energetico. La Giunta regionale guidata dal presidente Stefano Bonaccini ha infatti esteso gli incentivi all'acquisto di veicoli ecologici (auto ibride benzina-elettrica, alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno) anche per i mezzi che saranno immatricolati nel prossimo anno. Si tratta di un contributo annuo fino a un massimo di 191 euro, erogato per un triennio, pari al valore del bollo di un'auto di media cilindrata.

Le richieste potranno essere inoltrate dal 15 gennaio. "L'impegno della Regione per ridurre le emissioni e migliorare la qualità dell'aria passa da azioni concrete che ogni cittadino può toccare con mano nella propria quotidianità", ha detto l'assessore regionale all'Ambiente, Paola Gazzolo.

"Tra queste - ha proseguito - rientra l'ecobonus che garantisce di fatto tre anni di bollo gratis per tutti gli automobilisti che compiono una scelta ecologica e sostenibile con l'acquisto di un veicolo ibrido: una misura che, nei primi due anni di applicazione, ha riscosso un grande successo con 5.780 richieste di contributo presentate per auto immatricolate nel 2017 e nel 2018".