Nissan ritorna al CES di Las Vegas con 'See the invisible'

Anche Nissan sarà presente, fra pochi giorni, all'edizione 2019 del Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas per aggiornare addetti ai lavori e appassionati sulle ultime novità della 'transizione' fra i tradizionali concetti della mobilità individuale e la rivoluzione rappresentata dalla combinazione della guida autonoma, della propulsione 100% elettrica e dell'auto connessa. Lo stand con cui Nissan ritorna al CES sarà dedicato - come anticipa una immagine tesser - al tema 'See the invisible' (vedere l'invisibile) e cioè alla scoperta dell'innovazione racchiusa nelle future esperienze di mobilità intelligente.



Saranno esposte, in prima per gli Stati Uniti, la Leaf Nismo RC da competizione e il concept di crossover elettrico iMx Euro, oltre a diversi elementi dei futuri sistemi che Nissan sta sviluppando per integrare l'auto elettrica nell'ecosistema composto dall'abitazione, dalla rete distributiva e dagli altri utilizzatori.