Bmw diesel promosse a pieni voti nell'Eco Test tedesca ADAC

ROMA - Sono le Bmw con motore turbodiesel ad aver ottenuto il migliore risultato dal punto di vista delle emissioni di NOx (ossido di azoto) nel su strada in condizioni reali che è stato condotto dall'ADAC (l'associazione automobilistica tedesca) in Germania.



In particolare si sono distinti i modelli 520d Touring, 218d Active Tourer Steptronic e X1 sDrive 18d Steptronic che al termine dell'EcoTest - una procedura rigorosa che sottopone i veicoli a un esame approfondito, compresa la misurazione delle loro emissioni inquinanti nella guida su strada in condizioni reali - hanno ottenuto il miglior punteggio possibile, pari a 50 punti, guadagnando il riconoscimento del livello 1.



In particolare la Bmw 520d Touring si è comportata in modo superbo nei test dell'ossido di azoto, con una misurazione inferiore a 16 mg/km nella guida urbana e inferiore a 10 mg/km nella guida extra-urbana e in autostrada, a fronte di una soglia massima consentita è di 168 mg/km.



"Bmw si sta comportando molto bene in tema di emissioni - ha dichiarato l'ADAC -. Non ci sono dati anomali per alcun tipo di inquinante e le emissioni di ossido di azoto sono così basse che potrebbero persino essere un record. In alcuni casi le apparecchiature di misurazione estremamente sensibili utilizzate per il test sono riuscite a malapena a rilevare delle emissioni".



Gli attuali modelli diesel di Bmw, grazie ad una tecnologia all'avanguardia, producono emissioni estremamente contenute. Un risultato raggiunto grazie alla esperienza pluriennale e al miglioramento continuo di tutti i componenti utilizzati per ridurre le emissioni di NOx (ad esempio ricircolo dei gas di scarico, catalizzatore di assorbimento e sistema SCR). all'uso della più recente tecnologia di post-trattamento dei gas di scarico e , infine, all'abbinamento della configurazione del motore a questa tecnologia di post-trattamento dei gas di scarico all'avanguardia in una fase iniziale durante il processo di sviluppo del veicolo.