Ford estende a Colonia sperimentazione del Transit plug-in

ROMA - Dopo i test avviati a Londra e a Valencia, il nuovo commerciale Ford Transit Custom ibrido plug-in inizia a circolare in via sperimentale anche a Colonia. Una flotta di 10 mezzi, in grado di percorrere sino a 50 chilometri in modalità elettrica pura per ciclo di ricarica, effettuerà nei prossimi mesi dei servizi di consegne per verificare il reale apporto alla qualità dell'aria della città che può derivare dall'impiego esteso di questo genere di veicoli. Il progetto che vede coinvolte le istituzioni municipali dell'agglomerato urbano della Renania settentrionale-Vestfalia, partirà nella primavera del 2019 e avrà una durata di 12 mesi. Il Transit Custom Plug-In è equipaggiato con un sistema ibrido che abbina un propulsore elettrico a un benzina 1.0 EcoBoost 1.0 che può funzionare per ricaricare le batterie di bordo, garantendo un'autonomia complessiva di 500 chilometri.



Presentato lo scorso settembre nella versione definitiva al salone di Hannover, adotta un pacco batterie agli ioni di litio raffreddato a liquido, alloggiato sotto il piano di carico, in modo da preservare la volumetria utile del vano posteriore. Gli accumulatori da 14 kWh possono essere ricaricati in tre ore con presa da 240 Volt e 32 ampere.



"Offre emissioni ridotte - sottolineano dalla Filiale italiana - senza rinunciare a tutte le caratteristiche che hanno reso il Transit Custom il veicolo commerciale più venduto della sua categoria. Grazie al vano di carico da sei metri cubi, questo furgone trasporta senza difficoltà pannelli standard da 2,4 x 1,2 metri o tre europallet. Inoltre, l'apertura del portellone di carico laterale è la più ampia tra i veicoli del suo segmento. Ha una portata lorda massima di 1.530 kg (H1)/1.481 kg (H2) per la versione a passo corto (L1) e di 1.447 kg (H1)/1.395 kg (H2) per la passo lungo (L2)". In merito a questa nuova sperimentazione Gunnar Herrmann, Chairman of the Management Board per la Filiale tedesca del Costruttore, spiega: "Ford riconosce Colonia come una città di importanza strategica per la mobilità futura. Insieme alle istituzioni della città, inizieremo a studiare un futuro per offrire nelle aree urbane una migliore qualità dell'aria".