Opel, l'elettrificazione del brand parte con la Corsa nel 2019

ROMA - Il 2019 sarà un anno speciale per Opel: ricorre infatti il 120esimo anniversario della produzione automobilistica. Ma non solo: per quella data partirà il piano di elettrificazione della gamma di modelli. Già nella prima metà del nuovo anno, la casa darà il via agli ordini di due modelli elettrificati, ovvero la versione a batterie della nuova Corsa e il suv Grandland X nella sua veste ibrida plug-in. Il modello 'bestseller' della casa, lanciato per la prima volta nel 1982, è stato completamente rinnovato e ora include per la prima volta una versione elettrica. Michael Lohscheller promette un prezzo competitivo: ''La nuova Corsa renderà l'elettromobilità accessibile a molti clienti, sarà davvero una vettura elettrica per tutti''. La versione ibrida plug-in di Grandland X, che Opel produrrà presso lo stabilimento tedesco di Eisenach a partire dal prossimo anno, invece, si rivolge a clienti che desiderano maggiore spazio e le prestazioni di un suv. Il sistema di propulsione ibrido svilupperà una potenza equivalente fino a 300 CV e sarà abbinato alla tecnologia a trazione integrale elettrica e-AWD.



Il nuovo Vivaro, il furgone di medie dimensioni di Opel, sarà a sua volta disponibile come veicolo elettrico a batterie nel 2020, mentre la prossima generazione dell'acclamato SUV compatto Mokka X, che entrerà in produzione nel 2020, includerà anche una variante ad alimentazione esclusivamente elettrica. Per festeggiare il 120esimo anniversario con i suoi clienti, Opel aggiungerà alla gamma alcune edizioni speciali con allestimenti '120 Years'. Questa variante sarà offerta dalla casa tedesca per diversi modelli e le versioni '120 Years' si distingueranno per le numerose tecnologie innovative e le dotazioni di design e di confort di serie proposte a condizioni particolarmente interessanti.