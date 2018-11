Nissan Leaf ottiene premio auto dell'anno in Australia

ROMA - Ancora un riconoscimento per Nissan Leaf che ha vinto per la prima volta il titolo di auto dell'anno per l'innovazione green, Car of the Year: Green Innovation, di Drive.com.au, premio australiano dedicato al settore automotive.



I sette membri della giuria di Drive.com.au hanno premiato Nissan Leaf per le caratteristiche innovative che la rendono molto più di un'auto, come la capacità della batteria di scambiare energia con la rete elettrica domestica.



''Il premio Drive Car of the Year è tra i più importanti riconoscimenti del nostro settore e siamo felici che sia stato assegnato alla nuova Nissan Leaf - ha precisato Stephen Lester, managing director Nissan Australia - I clienti della Leaf beneficiano di numerosi vantaggi, come una maggiore potenza e coppia che rendono la guida divertente, i costi di gestione ridotti e i vantaggi derivanti dalla tecnologia Vehicle-to-Grid per lo scambio energetico con la rete. È un riconoscimento importante per Leaf e per Nissan, a conferma dell'impegno nel continuo sviluppo di avanzate tecnologie della linea strategica Nissan Intelligent Mobility''.