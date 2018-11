Riducendo la velocità cala lo smog,bene test in Autobrennero

(ANSA) - BOLZANO, 23 NOV - Ridurre la velocità per ridurre l'inquinamento e migliorare la qualità dell'aria. Buoni i primi risultati di BrennerLEC, al via campagna di sensibilizzazione.



L'adozione di un limite di velocità dinamico di 100 km/h lungo l'autostrada del Brennero nel tratto fra il casello di Egna/Ora e il confine fra Alto Adige e Trentino ha portato a una riduzione delle emissioni di ossidi di azoto. In base ai rilevamenti, la riduzione della velocità media di 15 km/h (ora è di circa 110 km/h) ha prodotto un calo del 10% della concentrazione media di NO2 a bordo autostrada. Questo consente di stimare che viaggiando a 100 km/h invece che a 130 km/h, i consumi si potrebbero ridurre fino al 30% e le emissioni di ossidi di azoto mediamente del 25%. Sono i dati emersi dalla fase di monitoraggio avviata nell'ambito del progetto BrennerLEC (lower emissions corridor), il progetto pilota che vede la partecipazione delle Province di Bolzano e Trento, nonché di società Autobrennero, Università di Trento, Idm e CISMA.