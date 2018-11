Germania, da Governo 1 miliardo per fabbricare batterie EV

Il governo tedesco metterà a disposizione un miliardo di euro entro il 2021 per la creazione di un polo industriale per la produzione di batterie per le auto-elettriche, lo ha reso noto il ministro dell'economia Peter Altmaier a Berlino, a margine di un incontro con il commissario europeo per l'Energia, Maros Sefcovic.

Il crescente interesse da parte delle industrie potrebbe trovare, nel giro di pochi mesi, l'organizzazione in un consorzio, ha detto Altmaier. L'auspicio è che nel primo trimestre del 2019 possano essere prese decisioni concrete per un futuro impianto di batterie agli ioni di litio.

Fra i gruppi interessati al momento c'è Varta, il gruppo chimico BASF e Ford. Non è ancora chiara se ci sarà una partecipazione o meno del gruppo Volkswagen. Il modello produttivo di riferimento potrebbe essere quello di Airbus, quindi una compartecipazione di imprese private provenienti da diversi paesi dell'Unione europea, ha ricordato il ministro.