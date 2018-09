Edison, auto 100% rinnovabile per il raduno elettrico e-mob

ROMA - Un viaggio silenzioso e interamente a emissioni zero, grazie alle rinnovabili di Edison e alle più avanzate tecnologie. È il tragitto di 45 km che si appresta a compiere una delle auto in dotazione alle centrali del gruppo, che farà il pieno di energia rinnovabile per partecipare al raduno di veicoli elettrici di sabato prossimo di e-mob. Un appuntamento che chiude la tre giorni di conferenze, cui Edison ha partecipato al fine di contribuire a definire le linee guida da condividere con amministrazioni locali ed esecutivo per favorire la diffusione della mobilità elettrica.



L'appuntamento è a partire dalle 9.00 presso il parcheggio di via Gerolamo Cardano, a pochi passi da Palazzo Lombardia. A ricaricare l'auto, in uso negli impianti idroelettrici di Paderno e Cornate d'Adda, sarà una colonnina integrata nella rete che erogherà l'energia elettrica ottenuta dalla trasformazione, da parte della Centrale Bertini di Edison, dell'energia cinetica del fiume Adda. La Centrale Bertini è la più antica centrale idroelettrica del gruppo Edison ed è una delle più antiche d'Italia.