Toyota consegne tre veicoli Hybrid Electric a Comune Bergamo

ROMA - Da Toyota tre vetture Hybrid Electric al Comune di Bergamo. A consegnare le chiavi dei tre veicoli nelle mani del sindaco Giorgio Gori, l'amministratore delegato di Toyota Motor Italia, Mauro Caruccio. Obiettivo dell'iniziativa è quello di diffondere la cultura di una mobilità a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico e sperimentare la tecnologia Hybrid Electric. Una tecnologia che Toyota ha sviluppato oltre 20 anni fa, avviando una profonda rivoluzione nel mondo dell'auto a favore della mobilità sostenibile.



Le 3 auto, concesse in comodato gratuito per un anno, saranno a servizio del personale del Comune.



''Siamo lieti che anche la città di Bergamo si unisca a noi e condivida i valori legati alla sostenibilità ambientale portati avanti dal nostro gruppo.- ha commentato Mauro Caruccio, amministratore delegato Toyota Motor Italia - I numeri dell'ibrido continuano a crescere, nel mondo sono state vendute oltre 12 milioni di vetture ibrido-elettriche e in Italia, dove oggi una Toyota su 2 vendute è equipaggiata con questa tecnologia e sono oltre 200.000 i clienti che hanno fatto una scelta inevitabile. Oggi un'auto ibrida è in grado di funzionare in modalità totalmente elettrica per oltre il 50% del tempo, assicurando consumi ed emissioni ridotte, e traghettando la tecnologia automobilistica verso un futuro di piena sostenibilità''.



''Si tratta di un piccolo passo, - ha aggiunto il sindaco di Bergamo Giorgio Gori - ma che dà l'avvio al percorso di rinnovamento del parco auto del Comune di Bergamo in una direzione sostenibile. Credo che sia di fondamentale importanza che gli enti locali e gli amministratori diano l'esempio su temi come quelli della mobilità sostenibile: la riduzione delle emissioni e dell'inquinamento deve essere uno dei punti fermi delle politiche ambientali del nostro Paese''.