Nissan Leaf,a un anno dal debutto boom di premi collezionati

ROMA - A un anno dalla sua presentazione mondiale Nissan Leaf ha ricevuto importanti riconoscimenti internazionali tra cui il '2018 World Green Car' dal World Car Awards e il premio 'Best of Innovation' per la categoria 'Vehicle Intelligence and Self-Driving Technology' da parte della Consumer Technology Association. Inoltre la nuova Nissan Leaf ha ottenuto un punteggio di 5 stelle per la sicurezza Euro NCAP.



Tra gli altri riconoscimenti ottenuti negli ultimi 12 mesi ci sono il DiarioMotor.com Electric Pushing Award in Spagna, il 2018 Drive Power Gold Electric Car Award nel Regno Unito e in Italia premio Infomotori Web Award 2018 e il Motor Electric Award.



Nissan Leaf ha conquistato anche il trofeo Best Car of the Year nella categoria veicoli elettrici e ibridi plug-in di 'L'Automobile et L'Entrprise'.



Inoltre l'elettrica giapponese ha ricevuto il premio 2018 Miljöbästa Bil Environment Best Car in Svezia, per il design riconosciuto sia dai clienti privati che da quelli aziendali, oltre che per la maggiore autonomia, le tecnologie avanzate, i prezzi accessibili e le soluzioni di stoccaggio energetico.



Progettata per favorire una mobilità più sostenibile, Nissan Leaf ha conquistato nuovi clienti in Europa, con quasi il 70% dei proprietari di Leaf che sono passati per la prima volta dai motori a combustione interna alla mobilità elettrica. Nei primi otto mesi del 2018 sono state vendute 43.000 Leaf in tutta Europa rendendola il veicolo elettrico più diffuso nel continente.