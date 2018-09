Bus condiviso Ford Chariot a Londra per aiutare eco-mobilità

ROMA - Con grande tempestività, visti i provvedimenti che vengono presi in questi giorni in alcune zone di Londra, Ford ha avviato l'espansione dei percorsi del servizio di navetta su base collettiva Chariot nella capitale britannica. Dopo la diffusione in diverse aree urbane degli Stati Uniti, Chariot coinvolgerà i cittadini londinesi con nuovi percorsi, studiati per incontrare al meglio le esigenze di coloro che sono impiegati presso aziende e campus che si trovano in aree al di fuori del territorio cittadino, rendendo il loro spostamento meno stressante. Il servizio, progettato per chi abita in zone dove il trasporto pubblico non è facilmente accessibile, è stato pensato inizialmente per completare il primo e l'ultimo miglio del viaggio in modo più rapido e veloce, mettendo i cittadini in collegamento con gli snodi di transito e le stazioni della metropolitana. Ora, grazie ai nuovi percorsi e alle partnership con diverse realtà lavorative, Chariot permetterà di raggiungere anche campus aziendali di solito meno serviti dal trasporto pubblico. ''Le aziende sanno che un buon tragitto giornaliero può davvero fare la differenza per la qualità della vita dei dipendenti e del loro lavoro - ha dichiarato Sarah-Jayne Williams, director Ford Smart Mobility in Europa - e con Chariot forniamo un servizio di trasporto smart ed efficiente, che riteniamo possa avvantaggiare il personale, i datori di lavoro e, contribuendo a ridurre il traffico, giovare anche alla città che li circonda''. Il primo dei nuovi percorsi londinesi nasce dalla collaborazione tra Chariot e EasitNetwork, realtà leader nel trasporto sostenibile. Il servizio è disponibile per i pendolari che viaggiano tra Stockley Park - vicino all'aeroporto di Heathrow nella periferia ovest di Londra - e Hayes & Harlington Station, importante snodo dei trasporti servito da TfL Rail, National Rail e, dal prossimo anno, dalla nuova Elizabeth Line. Stockley Park è uno dei più importanti centri direzionali d'Europa, ospita più di 7.500 dipendenti provenienti da una serie di importanti aziende tra cui IBM, Apple e BP.



Oltre a ridurre i tempi degli spostamenti, Chariot offrirà agli utenti una App per smartphone che consentirà loro di prenotare un posto a bordo e geolocalizzare il proprio veicolo, in tempo reale. Vengono utilizzati Ford Transit da 14 posti, ad alta efficienza energetica, dispongono di interni spaziosi e climatizzati e consentono ai passeggeri di viaggiare e lavorare in tutta comodità.