Diess striglia i manager: usino auto elettriche e ibride

ROMA - Herbert Diess, CEO di Volkswagen, vuole dettare nuove indicazioni per le auto aziendali destinate al management e ai livelli più alti dei collaboratori in Germania. Secondo quanto riporta il magazine Welt am Sonntag, l'azienda dovrebbe far crescere in modo significativo la percentuale di modelli elettrici o elettrificati (ibridi plug-in) nel parco veicoli che attualmente conta 20mila unità. L'obiettivo di Diess è di arrivare entro il 2019 ad un 10% di mezzi elettrici o ibridi in questa flotta, con un salto in avanti nel 2020 quando l'offerta comprenderà anche il primo modello 100% EV della Volkswagen, il primo della gamma ID. Il nuovo schema di 'aggiornamento' del parco aziendale è in corso di elaborazione e punta - secondo quanto riferisce Automobilwoche - una cambiamento nella filosofia di attribuzione delle auto di servizio in quanto ''non è ammissibile - avrebbe detto Diess - che i nostri manager si sforzino per fornire ai clienti auto che consumano e inquinano meno e poi utilizzino per loro stessi modelli molto potenti e suv''.