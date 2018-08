Nissan, accordo con Kohnan, 100 nuove stazioni in Giappone

ROMA - Il servizio di car-sharing di Nissan si arricchirà di 100 nuove stazioni in Giappone attraverso la partnership con l'azienda Kohnan Shoji. Il servizio permette ai clienti di utilizzare la nuova Nissan Leaf 100% elettrica o Nissan Note e-Power anche per un tragitto di soli 15 minuti. Come ha annunciato l'azienda, entro la fine di marzo 2019 sarà disponibile in circa un terzo dei punti vendita Kohnan sul territorio nazionale.



L'ampliamento dell'offerta darà a un maggior numero di clienti la possibilità di sperimentare le tecnologie Nissan Intelligent Mobility presenti su Nissan Leaf e Note e-Power.



Nissan punta a vendere un milione di veicoli elettrificati all'anno entro l'esercizio fiscale 2022, nel quadro del piano globale a medio termine 'Nissan M.O.V.E. to 2022'. Il piano prevede anche l'estensione del servizio a 500 stazioni in Giappone entro la fine dell'esercizio fiscale in corso.



Il lancio del servizio presso i negozi Kohnan permetterà ai clienti senza auto di portare a casa anche gli acquisti più ingombranti. Tutte le nuove stazioni saranno inoltre dotate di punti di ricarica per le auto elettriche, contribuendo alla promozione della mobilità a zero emissioni.