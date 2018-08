Car2go, da oggi nuovi parcheggi all'aeroporto di Ciampino

ROMA - Car2go, il servizio di car sharing a flusso libero con 3,3 milioni di utenti in tutto il mondo, arriva anche all'aeroporto Internazionale G.B. Pastine di Ciampino. Una novità per tutti i viaggiatori che ora potranno raggiungere l'aeroporto o tornare a Roma a seguito di un viaggio, a bordo di uno degli oltre 600 veicoli smart disponibili nella flotta della Capitale.



''Con i nuovi parcheggi car2go a Ciampino siamo in grado di agevolare gli spostamenti da e per la Capitale, garantendo ai nostri 190.000clienti romani e ai tanti turisti un servizio ancora più efficiente, completo e in linea con le attuali esigenze di mercato - ha dichiarato Horacio Reartes, Location Manager car2go Roma - . Car2go è oggi, infatti, sinonimo di libertà di movimento e la possibilità di utilizzare lo stesso account in tutta Europa è un valore ormai imprescindibile per una mobilità senza frontiere''. Il parcheggio dedicato a car2go è situato presso il 'P5' con ingresso da via da Vinci di fronte al Terminal Partenze/Arrivi e si raggiunge dalla SS7 - via Appia Nuova. Il parcheggio avrà una capienza di 12 veicoli. Una volta arrivati davanti l'entrata del parcheggio, la sbarra si alzerà automaticamente senza dover ritirare ticket o utilizzare card specifiche. Il costo del servizio a Ciampino è di 5,90 euro che verrà aggiunto in automatico alla tariffa standard di 24 cent/min per il modello smart fortwo, di 26 cent/min per modello smart forfour e di 29 cent/min per modello smart fortwo cabrio, disponibile solo a Roma.