Car2go, da questa estate servizio sbarca a Chicago

ROMA - Da questa estate Car2go è sbarcato a Chicago, decima sede in Nord America, dove offre una flotta di 400 veicoli smart fortwo e Mercedes-Benz CLA e GLA. Chicago è la terza città più popolosa degli Stati Uniti e, grazie alla sua elevata densità demografica e il suo sistema di trasporto pubblico ben sviluppato, offre le condizioni perfette per il successo del carsharing free-floating.



Con l'arrivo di Chicago, car2go opera in 25 città di tre continenti e continua a rafforzare la sua leadership di mercato nel campo del carsharing a flusso libero. Al momento car2go è, inoltre, in contatto con alcune grandi città di diversi Paesi.



''Noi siamo convinti che il futuro del carsharing vada verso la mobilità sostenibile - sottolinea Olivier Reppert, ceo di car2go - . L'impegno di car2go verso la mobilità elettrica si riflette infatti nello sviluppo del suo parco auto: da metà giugno Stoccarda ha, infatti, dato il benvenuto all'ultima generazione di smart fortwo elettriche. Ciò fa di Stoccarda la prima location car2go al mondo con l'ultimissima serie di smart 453 fully-electric, che sostituirà gradualmente la generazione precedente''.



Da giugno scorso, invece, a Montréal sono arrivate 20 smart elettriche come progetto pilota. Anche ad Amburgo è stato siglato un accordo con la città per la futura elettrificazione della flotta car2go, entro la fine del 2019. Car2go è già in contatto con altre città europee in cui è presente un'infrastruttura di ricarica ben sviluppata, condizione essenziale per l'elettrificazione delle flotte di car sharing.



Inoltre, per la prima volta nella storia dell'azienda, la flotta car2go offre anche vetture cabrio. A giugno, infatti, Roma ha accolto 20 nuove smart fortwo cabrio con cui i clienti car2go possono, ad esempio, raggiungere le vicine spiagge della Capitale.



Nel mondo, le città car2go con più utenti sono Berlino con 258.000 clienti, Chongqing in Cina con 255.000 clienti e Amburgo al terzo posto con 212.000 clienti. Inoltre, da gennaio 2018, le città che hanno registrato una maggior crescita in termini di nuove registrazioni sono Berlino (+21.000 nuovi utenti), New York (+20.000 nuovi utenti), Vancouver e Chongqing (+18.000 nuovi utenti).