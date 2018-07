Renault, car sharing elettrico a Parigi con Zoe e Twizy

ROMA - Renault e Ada, filiale del gruppo Rousselet che si occupa di autonoleggio breve con più di 100 agenzie nella regione dell'Ile de France, uniscono le loro forze per la realizzazione di Moov'in.Paris by Renault, un servizio di car sharing in free-floating, basato sull'utilizzo dei veicoli elettrici.



Dal mese di settembre, 100 Renault Zoe e 20 Renault Twizy saranno in servizio nell'XI e XII arrondissement di Parigi e a Clichy nel dipartimento dell'Hauts-de-Seine. Questa prima fase consentirà di testare e adattare il funzionamento del servizio. Renault fornirà i veicoli elettrici e garantirà la loro manutenzione e riparazione. La Società Ada proporrà le proprie competenze grazie alla sua app digitale dedicata all'autonoleggio breve. Garantirà anche le operazioni di riposizionamento e ricarica dei veicoli elettrici. Il suo servizio clienti gestirà il servizio post-vendita nonché la fatturazione per conto di Renault.



''Questo accordo dimostra i grandi progressi del Gruppo relativamente alle nuove forme di mobilità - ha dichiarato Philippe Buros, direttore commerciale Francia del Gruppo Renault - Con il sostegno di Ada, noto player del mercato, desideriamo proporre servizi affidabili e di qualità ai nostri clienti''.



Da gennaio 2019 il servizio sarà progressivamente sviluppato su più ampia scala.