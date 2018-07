Australia, veicoli elettrici aumentati del 160% in 5 anni

(ANSA) - SYDNEY, 30 LUG - Il numero di auto elettriche in Australia è cresciuto del 160% negli ultimi cinque anni, causando timori per la perdita di entrate fiscali dalle tasse sul carburante, a loro volta destinate alla manutenzione stradale. Secondo una rilevazione pubblicata dall'Australian Bureau of Statistics, il numero di autoveicoli elettrici immatricolati è salito fra il 2013 e il 2018 fino a 8334, che si aggiungono a oltre 200 mila auto nella categoria di auto ibride.



Le vendite di auto solo elettriche rappresentano già lo 0,2% delle nuove vendite di autoveicoli.



Il crescente favore per queste auto mette tuttavia a rischio le tasse su carburante, che fruttano l'equivalente di oltre 8 miliardi di euro l'anno. Secondo Infrastructure Partnership Australia, che rappresenta l'industria delle infrastrutture, è tempo di introdurre per le auto elettriche una forma di tassazione sull'uso delle strade, basata sul chilometraggio appositamente registrato. Il Ceo dell'organizzazione Adrian Dwyer sta per presentare una proposta in tal senso a una commissione d'inchiesta in corso al Senato. (ANSA)