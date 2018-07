Enel: da Bei 115 mln per 14mila ricariche auto elettrica

La Banca europea per gli investimenti (Bei) è al fianco di Enel nel piano di installazione di circa 14.000 colonnine di ricarica per i veicoli elettrici in tutta Italia nei prossimi cinque anni. E' questo l'obiettivo dell'accordo siglato tra la Bei ed Enel X Mobility, controllata di Enel X, l'unità del gruppo Enel dedicata allo sviluppo di prodotti innovativi e soluzioni digitali. Enel X Mobility sarà infatti destinataria di un finanziamento complessivo di 115 milioni di euro e della durata di 10 anni, garantito da Enel Spa, di cui 50 milioni di euro già perfezionati.

Il programma di Enel X punta a dotare il paese di 7mila punti di ricarica entro il 2020, fino ad arrivare a 14.000 entro la fine del 2022, investendo circa 300 milioni di euro. La rete capillare di ricarica di Enel X sarà composta da colonnine Quick (22 kW) nelle aree urbane e Fast (50 kW) e Ultra Fast (oltre 150 kW), per la ricarica veloce, in quelle extraurbane. Oltre il 60% dei punti di ricarica verrà installato nelle grandi aree metropolitane e nelle altre città. "Siamo fortemente impegnati - commenta nella nota l'ad dell'Enel Francesco Starace - a dare all'Italia un contributo decisivo all'evoluzione di un sistema di mobilità sostenibile. Il nostro piano è ambizioso ed è importante avere la BEI al nostro fianco per realizzarlo. Realizzeremo una infrastruttura capillare e tecnologicamente avanzata, che contribuirà ad aumentare il numero di vetture elettriche in circolazione in Italia e porterà grandi benefici per l'ambiente, il sistema economico, le imprese e i cittadini, migliorandone la vita quotidiana e le abitudini di spostamenti e consumi".

Con Enel, dichiara il vicepresidente Bei Dario Scannapieco, "abbiamo un lunga tradizione di attività, sempre con una grande attenzione ai temi ambientali e rivolta a massimizzare i benefici finali per famiglie e Pmi: dopo le operazioni per la modernizzazione delle centrali o l'impegno da 1 miliardo per l'installazione di 41 milioni di nuovi contatori digitali, siamo ora particolarmente soddisfatti di sostenere questo progetto: l'auto elettrica contribuirà a migliorare la vita della popolazione in termini di minor inquinamento atmosferico e acustico". Per la realizzazione del programma nazionale Enel X sta procedendo con l'attuazione di accordi con Comuni, Regioni, istituzioni e operatori commerciali per la posa delle infrastrutture di ricarica in aree pubbliche o private accessibili al pubblico. Ad oggi oltre 350 comuni hanno siglato un protocollo di intesa con Enel X per l'installazione di infrastrutture di ricarica.