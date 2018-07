Mazda, da fine luglio in concessionaria la CX-3 2018

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - La Mazda CX-3 2018 debutta nel mercato italiano con l'arrivo in concessionaria dei primi modelli benzina a partire da fine luglio. Il city crossover Mazda si rinnova presentando un design Kodo più maturo, motori Skyactiv aggiornati e una più ampia gamma di tecnologie di sicurezza i-Activesense.



Le novità estetiche includono la griglia anteriore di nuovo design, l'adozione di gruppi ottici posteriori a LED, nuovi cerchi in lega da 18'' e, per la prima volta sul CX-3, il colore Soul Red Crystal. Internamente, invece, è posizionato un nuovo tunnel centrale dotato di bracciolo anteriore multibox e il freno a mano elettronico con funzione auto-hold, insieme ad un'ampia gamma di sistemi di sicurezza i-Activesense che comprende il Cruise Control adattivo con la funzione Stop&Go per le versioni con trasmissione automatica e il sistema di fari adattivi a matrice di LED.



I motori a benzina Skyactiv-G di cui sono equipaggiate le Mazda CX-3 2018 presentano numerosi aggiornamenti. Anche in assenza di un filtro antiparticolato, il motore a benzina Skyactiv-G risponde ai più stringenti requisiti delle norme sulle emissioni Euro 6d Temp. Il motore Skyactiv-G 2.0 da 120 CV associato alla trazione anteriore è ora disponibile anche con l'allestimento Exceed, sia con trasmissione manuale sia automatica a 6 rapporti. Lo stesso propulsore è offerto anche con potenza da 150 CV e sistema di rigenerazione dell'energia in frenata i-ELOOP, con cambio manuale e automatico. Questa motorizzazione è associata alla trazione integrale on demand i-Activ AWD di tipo attivo, che sfrutta 27 sensori che monitorano 200 volte al secondo le condizioni di guida per ripartire ottimamente la trazione tra l'assale anteriore e quello posteriore. La Mazda CX-3 2018 è in vendita con prezzi a partire da 21.470 euro per la versione Skyactiv-G 2.0 120 CV in allestimento Evolve. (ANSA)