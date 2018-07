Ford sviluppa con ProDrive il Transit Custom ibrido plug-in

ROMA - Ford ha confermato che il programma per il Transit Custom PHEV (ibrido ricaricabile tramite collegamento alla rete elettrica) è stato affidato per lo sviluppo a Prodrive Advanced Technologies - uno dei rami della celebre factory di auto da competizione - e che i primi esemplari verranno consegnati alla fine del 2019. Il programma, che sarà completato in 15 mesi, prevede l'adattamento di un sistema propulsivo 'misto', che comprende un motore EcoBoost 1.0 a benzina e un'unità elettrica integrata nel gruppo anteriore, così da non richiedere sconvolgimenti del layout costruttivo. La potenza elettrica sarà assicurata da un grande pacco batterie sistemato sotto al telaio, nella zona davanti all'asse posteriore, in modo da non compromettere il vano per le merci o quello per gli eventuali passeggeri. La prima flotta di 20 unità sarà consegnata il prossimo anno ad alcuni gestori di servizi o trasporto - come la Metropolitan Police, la British Gas, la BSkyB, la DPD e l'Aeroporto di Heathrow - per una fase di collaudo in condizioni reali.



L'obiettivo di questo programma di Ford è quello di mettere a disposizione in un Paese come la Gran Bretagna fortemente impegnato nella riduzione dell'inquinamento nelle aree urbane, un veicolo a basso impatto e pratico da usare. Il motore 1.0 EcoBoost dovrebbe infatti funzionare solo per muovere il generatore elettrico e fornire così un'autonomia elettrica aggiuntiva, oltre ai 50 km assicurati dalle batterie cariche.