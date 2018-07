Auto elettriche, in Europa 20 modelli e nel 2020 l'offerta triplicherà

(ANSA) - MILANO - Sono circa 20 i modelli di auto elettriche disponibili in Europa, prodotti da 12 diversi player. Ma le previsioni indicano che al 2020 l'offerta è destinata a triplicarsi con l'ingresso sul mercato di almeno altre 4 case automobilistiche, tra cui Honda, Opel, Porsche e Audi. Secondo i dati dell'Energy&Strategy Group del Politecnico di Milano, in Italia i veicoli elettrici nel 2017 hanno segnato un +40% rispetto l'anno precedente, con quasi 2.000 nuove immatricolazioni, che rappresentano lo 0,1% del mercato.



Una fetta piccola ma destinata a crescere soprattutto grazie all'evoluzione delle tecnologie legate allo sviluppo delle batterie, il cui costo incide per circa il 30% sul prezzo finale dell'auto e che, secondo le proiezioni, è destinato a dimezzarsi entro il 2020.

In scia a questo trend Edison lancia Plug&Go e mette a disposizione del cliente diversi modelli di auto elettrica con la formula del noleggio a lungo termine, nonché l'installazione a casa di una Wall Box per ricaricare il veicolo. Attivando anche la fornitura di energia elettrica con Edison, inoltre, al cliente viene rimborsato in bolletta un valore pari di un anno di ricarica dell'auto. "Edison si sta impegnando concretamente per aiutare le famiglie italiane ad adottare l'auto elettrica. Riteniamo che la diffusione dei veicoli elettrici sia a un punto di svolta e la prevista uscita di molti nuovi modelli nei prossimi due anni darà un impulso decisivo alla crescita del mercato", dichiara Alessandro Zunino, amministratore delegato di Edison Energia.