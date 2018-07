Studenti, il futuro dell'auto è elettrico, autonomo e connesso

(ANSA) - ROMA, 9 LUG - Una vettura elettrica, a guida autonoma e connessa. È il ritratto dell'auto del futuro secondo i giovani del Politecnico di Milano, ai quali Nissan ha sottoposto un'indagine a margine di una lezione sulla Nissan Intelligent Mobility, visione strategica che punta a trasformare il modo in cui i veicoli vengono guidati, alimentati e integrati nella società.



Il campione che ha risposto al sondaggio è composto da 300 studenti dei corsi di Studio di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale dell'ateneo milanese, che si è classificato al primo posto tra le Università italiane e tra i primi 20 a livello mondiale secondo il QS (World University Rankings by Subject).



Nel dettaglio, l'alimentazione elettrica è la preferita in assoluto per il 36% del campione. Seguono ibrido (29%), benzina (11%), idrogeno (10%), diesel (9%), GPL e metano (5%).



In un futuro a guida autonoma, il 63% è affascinato dalla possibilità di evitare lo stress legato al traffico, mentre il 37% dall'opportunità di dedicare più tempo a se stessi per l'intrattenimento, per lavorare/studiare o dormire.



Infine, la connettività risulta essere un fattore chiave per i giovani, che preferiscono un'auto connessa, sia per una gestione intelligente degli itinerari del traffico e dei parcheggi (57%) che per una migliore efficienza nello scambio energetico con la rete (39%) o con la propria casa (4%). (ANSA).