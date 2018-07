Formula Student, Unimore svela a Silverstone vettura ibrida

(ANSA) - MODENA, 9 LUG - L'Università di Modena e Reggio Emilia presenta la sua vettura ibrida che parteciperà a Formula Student, campionato universitario internazionale, con altri 35 team. Il progetto MMR-Hybrid, unico italiano presente, sarà svelato a Silverstone (11-15 luglio) per gareggiare nella Classe 2, categoria riservata alla presentazione dei soli progetti. La monoposto completa sarà pronta il prossimo anno per la Classe 1, Formula Student 2019.



Gli studenti Unimore, impegnati ora con la vettura M18-L (l'11 luglio in pista a Varano De' Melegari per la Formula Sae), si cimentano così nel segmento ibride. MMR-Hybrid è stato supportato da diverse aziende a partire da Ducati che ha fornito il motore da elettrificare, bicilindrico '959 Superquadro'.



"Come ripetiamo ai nostri studenti - commentano i prof.Enrico Mattarelli e Matteo Giacopini, Faculty advisors MMR-H - la novità rappresentata dall'applicazione del motore elettrico al mondo dell'auto non deve far paura, è piuttosto grandissima occasione di crescita e sviluppo. (ANSA).