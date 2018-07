Per aiutare tassisti Usa Ford propone l'ibrido e il diesel

ROMA - Dopo aver dato il via al Dieselgate ed aver gettato benzina (o meglio gasolio) sul rogo dove venivano immolate le auto con motore Diesel, gli Stati Uniti sembrano ora fare marcia indietro, rivalutando l'efficacia di questo tipo di propulsione nella lotta all'inquinamento nelle grandi aree urbane. Ultima nel tempo l'iniziativa di Ford negli Stati Uniti, che per venire incontro alle esigenze dei tassisti e, in generale, aiutare le autorità locali a migliorare l'aria nelle città, ha lanciato due taxi ad alta efficienza energetica, di cui uno con motore 3 cilindri 1,5 litri EcoBlue alimentato a gasolio. I due nuovi modelli che nei prossimi mesi potrebbero cambiare il panorama lungo le strade di New York, di Los Angeles e di moltissime altre città Usa sono la Fusion Hybrid e il Transit Connect che la stessa Ford definisce ''il taxi più efficiente dal punto di vista dei consumi mai costruito''. Questo van compatto è infatti dotato dell'ultima evoluzione dell'EcoBlue 1.5 che equipaggia anche altri modelli dell'Ovale Blu e che, nella versione dedicata al Transit Connect Taxi, eroga 150 Cv e sostituisce il precedente 2.5 4 cilindri ben più 'assetato' di combustibile. Il nuovo EcoBlue 1.5 è infatti accreditato di un consumo di 30 miglia per gallone (12,75 km/litro) mentre il vecchio motore benzina del Transit Connect era omologato per 25 miglia cioè 10,62 km/litro.