4USMobile, debutta il car sharing nella zona di Lecce

ROMA - Debutta a Lecce 4USMobile, il primo servizio di car-sharing a flusso libero nella 'Metropoli Diffusa del Basso Salento'. Si tratta, nel dettaglio, di un car sharing che si distingue per coprire un'area vasta urbana ed extra-urbana'.



Questo è possibile grazie alla particolare conformazione del Salento: i suoi 97 Comuni e le altrettante frazioni compongono un fitto reticolato di centri abitati che configurano una 'metropoli diffusa' di circa 3.000 kmq con 800mila abitanti.



4USMobile ha scelto per la sua flotta Renault ZOE, berlina 100% elettrica che vanta un'autonomia di 300 Km in condizioni di guida reali. L'obiettivo è avere una flotta di 50 unità entro l'inizio del 2019. Nella sua fase iniziale, la Green Zone coprirà l'area del Comune di Tricase, per poi estendersi al territorio del Comune di Lecce nei mesi successivi alla stagione estiva e ai principali Comuni della Provincia (Galatina, Maglie, Gallipoli, Otranto, e S.M. di Leuca), garantendo anche il collegamento con l'Aeroporto di Brindisi. Sin dalla fase di avvio i veicoli potranno circolare su tutto il territorio provinciale. La tecnologia del servizio è gestita dalla piattaforma digitale di Targa Telematics, dalla registrazione dell'utente alla prenotazione del veicolo, fino al pagamento del noleggio.



Sono accettate tutte le carte di credito, le carte prepagate e il servizio PayPal. Con l'App l'utente può prenotare, ritirare e restituire l'auto elettrica presso le aree abilitate. Non c'è bisogno di avere la chiave dell'auto, tutto viene gestito tramite smartphone: apertura e chiusura delle portiere, localizzazione e disponibilità dei mezzi, accesso ai dati su noleggio e pagamenti. Inoltre, il gestore del servizio MOBILE4US riceve alert specifici sulla manutenzione e tutte le informazioni per ottimizzare la gestione della flotta.



Nella fase di avvio la rete di colonnine di ricarica è costituita da circa 45 unità, di cui 30 colonnine ENEL X, e 15 colonnine della rete di proprietà di Mobile4US. Tutte le colonnine hanno la doppia postazione di ricarica, sufficienti quindi a fornire energia a circa 90 veicoli.



Il progetto prevede, in tutti i Comuni coperti dal servizio, l'installazione di ulteriori colonnine di ricarica a cavo ad alimentazione elettrica, e la realizzazione di piccole stazioni di ricarica alimentate da fonti di energia rinnovabili (per es.



coperture dotate di pannelli solari).



Il costo di noleggio di una ZOE è di 29 centesimi al minuto; la tariffa giornaliera, che scatta dopo tre ore di utilizzo, è di 50 euro.