A Detroit primo servizio di minibus elettrici a guida autonoma

ROMA - L'appuntamento è a Detroit, dove partirà il prossimo 26 giugno il primo servizio pubblico di mobilità condivisa con minibus elettrici a guida autonoma della May Mobility, una startup di Ann Arbor, in Michigan, che ha collaborato con il colosso della produzione automotive conto terzi Magna per realizzare il primo lotto di veicoli senza autista. ''Magna è lieta di collaborare con un'azienda come May Mobility per supportare la nuova mobilità nei centri urbani - ha dichiarato Swamy Kotagiri, Chief Technology Officer di Magna - Questo progetto ci permette di mostrare la nostra esperienza tecnica e di costruzione che supporta sia le Case automobilistiche esistenti ma anche le nuove aziende che entrano nel mercato''. Magna lavora sui veicoli elettrici nel suo centro di costruzione basato a Troy, nel Michigan, mentre gli ingegneri di May Mobility che collaborano allo sviluppo operano sede di Ann Arbor. In particolare Magna sta procedendo alla ricostruzione completa dei mini bus - che utilizzano una base della Global Electric Motorcars (GEM), azienda un tempo del Gruppo Chrysler e ora di proprietà della Polaris - per aggiungere tutti i sensori destinati alla guida completamente autonoma, il sistema dei comandi drive-by-wire per tutte le funzioni dinamiche e alcune modifiche al corpo vettura come le porte personalizzate e il tetto panoramico. Il programma prevede, nella fasi successive, la diffusione delle navette elettriche a guida autonoma in altre aree urbane degli Stati Uniti.